5 işçinin öldüğü madende enkaz kaldırma başladı: Bağımsız Maden-İş’ten ‘Delil karartılıyor’ tepkisi

Manisa’da 5 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı İmbat Madencilik’teki göçüğün ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.
Faciada bir yöneticisini ve 5 üyesini kaybeden Bağımsız Maden-İş Sendikası, çalışma sırasında delillerin ortadan kaldırılabileceği endişesini dile getirdi.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
“DELİLLERİN KARARTILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!
İmbat Madencilik'te yaşanan ve 5 madencinin katledildiği, 2 madencinin ise yaralandığı katliamın olay mahalli “enkaz kaldırma” adı altında delillerden temizleniyor.
Sendikamız adına, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na, delil karartmaya yönelik bu çalışmaya son verilmesi ve delillerin koruma altına alınması talebiyle başvurumuzu yaptık.
Başta savcılık olmak üzere, kamu kurumları derhal delillerin yok edilmesini engellemek için harekete geçmelidir.
Unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz!”
Biri yöneticimiz, beş üyemizin hayatını kaybettiği göçükte delillerin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz! Katliamın delillerinin şirketin insafına bırakılması kabul edilemez! Unutmayacağız, Unutturmayacağız, Affetmeyeceğiz! https://t.co/B3CrRL8H6Y— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 12, 2026