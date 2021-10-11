5 Kadını tacizden yakalandı, "Şeytana uydum" dedi
İzmir’in Buca ilçesinde 5 kadına fiziksel tacizden aranan zanlının emniyetteki ifadesinde, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi.
İzmir Buca’da bir kişinin farklı zamanlarda 5 kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheliyi teknik takibe alan ekiplerin çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri ve şikayetçi kadınların ifadesi doğrultusunda tacizcinin kimliği belirlendi.
Şüphelinin olayların yaşandığı Gaziler Mahallesinde tütün dükkanı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki otomobil plakasından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı. Tacize uğrayan kadınların da Amed G.’yi teşhis ettiği öğrenildi.
DÜĞÜNDE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ, POLİS TESPİT ETTİ
Ardı ardına gelen şikayetlerin üzerine çalışma başlatan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlının eşkalini, tacize uğradığını söyleyerek şikayette bulunan bir kadının, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle belirlendiği öğrenildi.
Öte yandan emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Amed G.’nin, "Çok üzgünüm, şeytana uydum" dediği öğrenildi. Daha önceden de ’kasten yaralama’ ve ’cinsel saldırı’ suçlarından sabıkası bulunan Amed G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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