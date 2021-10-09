Düşüş devam ediyor: ORC'den ittifakları panikletecek anket sonucu

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2021 Cumartesi, 15:46
<p>ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, son anket sonuçlarına dair Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.</p><p>Ankete katılan yurttaşlara, ”Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi.&nbsp;</p>

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, son anket sonuçlarına dair Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ankete katılan yurttaşlara, ”Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. 

<p>Araştırma sonucunda AKP’nin yüzde 31,9 ile ilk sırada, CHP’nin ise yüzde 25,9 ile ikinci sırada yer aldığı görüldü.</p>

Araştırma sonucunda AKP’nin yüzde 31,9 ile ilk sırada, CHP’nin ise yüzde 25,9 ile ikinci sırada yer aldığı görüldü.

<p>Öte yandan Cumhur İttifakı’nın oluşturan AKP ve MHP’nin yüzde 41,3, Millet İttifakı’nın oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin ise yüzde 39 aldığı belirtildi.&nbsp;</p>

Öte yandan Cumhur İttifakı’nın oluşturan AKP ve MHP’nin yüzde 41,3, Millet İttifakı’nın oluşturan CHP ve İYİ Parti’nin ise yüzde 39 aldığı belirtildi. 

<p>AKP’nin oy oranının git gide düşmesi ise dikkat çekti.</p>

AKP’nin oy oranının git gide düşmesi ise dikkat çekti.

<p>Bununla birlikte ittifak içerisine yer almayan HDP’nin yüzde 8,1, DEVA Partisi’nin yüzde 4,7, Gelecek Partisi’nin ise yüzde 2,9 oy oranına sahip olduğu ifade edildi.</p>

Bununla birlikte ittifak içerisine yer almayan HDP’nin yüzde 8,1, DEVA Partisi’nin yüzde 4,7, Gelecek Partisi’nin ise yüzde 2,9 oy oranına sahip olduğu ifade edildi.

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