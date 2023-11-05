5 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 5 Kasım 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumunu açıkladı. Rapora göre sıcaklıklar 3-6 derede düşecek birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. Muğla'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İşte bugün yurt genelinde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un güney ve doğusu ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalım zamanla çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
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