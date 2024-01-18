5 katlı binanın bahçesinde toprak kaydı: İstinat duvarı çöktü!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:32

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:40

Olay, saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında çalışmaları süren inşaatın temel alanında toprak kayması meydana geldi.

Çökmenin yaşandığı yerde bulunan 5 katlı binanın bahçe ve çevresi de etkilenerek burada da toprak kaydı ve istinat duvarı çöktü. Bina sakinleri kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede önlem alarak iki sokağı araç trafiğine kapattı.

Öte yandan toprak kaymasının yaşandığı inşaat alanı bitişiğinde bulunan bir yolda ise çatlakların oluştuğu görüldü. Firma yetkilileri istinat duvarının tamamen çökmemesi için iş makineleri ile çalışmalara başladı. İnşaat sahası ve çalışmalar havadan dron ile görüntülendi.

“CAN GÜVENLİĞİMİZİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Binada oturan Esra Yüceses, "Burası yaklaşık 2 ay önce kentsel dönüşüme girdi. Burada duvarımıza doğru yaklaştılar, müteahhide biz uyarıda bulunduk. Herhangi bir problem olmayacağı söylendi. Ama gel görelim ki şu anda doldurma bir duvar yaptılar. Duvarımız da uçtu aynı şekilde. Kanalizasyon boruları, giderlerimiz, sularımız patladı. Şu anda apartmanda hiçbir şekilde su yok. İnsanlar normal hayatına devam edemiyor. Müteahhit herhangi bir problem olmadığını söylüyor. Bu olayı yaşamayacağımızı söylemişti ama maalesef ki yaşadık. Şu anda 4 saattir bütün apartman halkı dışarıda bekliyoruz. Can güvenliğimizin olmadığını düşünüyoruz. Ama herhangi bir problem olmadığını söylüyorlar. Bize herhangi yazılı imzalı bir belge de vermiyorlar. Bunun için gerekli yerlere başvuruda da bulunduk. Firma doldurma bir duvar yaptı, o da çöktü. Şu anda bahçemizin yarısı çöktü. Biz burada konuşurken milim milim sürekli toprak kayması yaşıyoruz" dedi.

“3 AY İÇERİSİNDE 4 YA DA 5'NCİ GÖÇÜK OLDU"

Bina sakini Emre Gündan ise, "Kasım ayında söz konusu göçük meydana geldi. Firma yetkilileriyle görüştüğümüzde bu durumu gidereceklerini bir an önce gerekenleri yapacaklarını söylediler. Biz de mevcut yasal süreçlerin uzunluğundan dolayı öncelikle sulh olma yoluyla gidermeye çalıştık. Fakat bu artık şimdiye kadar meydana gelen 4'ncü veya 5'nci göçük olması lazım. En son iki hafta önce firma yetkilileriyle görüştüğümüzde; bir perde beton yaptıklarını, daha önceki yapılan püskürtme betonun yetersiz kaldığını, bu perde betonda hiçbir şekilde göçme ihtimali de olmadığını söylediler.

Bugün 18.30 sıralarında tekrardan bir göçük oluştu. Fakat bu seferki göçük daha fazla. Yani kendi yapmış oldukları perde beton göçtü. Bahçenin neredeyse yarısına kadar toprak kayması var. Hala devam ediyor. Yollarda birtakım göçükler var. Onlar da aynı şekilde kaymaya devam ediyor. Toprak kayması devam ediyor. Firma yarın itibarıyla her şeyi halledeceğini söylüyor. Fakat dediğimiz gibi, üç aydır 4'ncü ya da 5'nci göçme oldu. Hiçbir şekilde yapılmıyor. İş yerim burada, ailem burada yaşıyor. İnsanlar çocuklarını bahçeye çıkartamıyorlar" diye konuştu.