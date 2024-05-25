5. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:43
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Gülük Mahallesi Altay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana gelen olayda; H.Ç. dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan H.Ç. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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