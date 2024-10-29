5 kişi içindeydi... Hakkari'de minibüsün üzerine kaya parçaları düştü!
Şemdinli ilçesinde yol çalışmaları sırasında seyir halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü. Minibüste hasar oluştu.
Şemdinli-Derecik kara yolunun 18'inci kilometresindeki Yaylapınar köyü yakınlarında saat 10.00 sıralarında yol genişletme çalışmaları sırasında, hareket halindeki minibüsün üzerine kaya parçaları düştü.
İçinde 5 kişinin bulunduğu ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen 65 LB 961 plakalı minibüste hasar oluştu. Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yolun temizlenmesinden sonra kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
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