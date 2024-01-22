Karayoluna düşen kaya parçaları trafiği aksattı
Almus-Tokat kara yolunda yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları Almus Kaymakamlığı Özel İdare ekiplerince kaldırıldı.
Tokat’ta önceki gün başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağışlar nedeniyle Tokat-Almus karayolunda heyelan meydana geldi. Karayoluna düşen kaya parçaları trafiğin aksamasına neden oldu.
Düşen kaya parçaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandı. Almus Kaymakamlığı Özel İdaresi Ekipleri meydana gelen heyelan sonucu yola düşen kaya parçaları temizlendikten sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!
- İYİ Parti'den iktidara 'Gaye Erkan' çağrısı
- 3. Dünya Savaşı çıkarsa en güvenli ülkeler hangileri?