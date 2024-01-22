Karayoluna düşen kaya parçaları trafiği aksattı

Almus-Tokat kara yolunda yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları Almus Kaymakamlığı Özel İdare ekiplerince kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 18:20
Karayoluna düşen kaya parçaları trafiği aksattı
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Tokat’ta önceki gün başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağışlar nedeniyle Tokat-Almus karayolunda heyelan meydana geldi. Karayoluna düşen kaya parçaları trafiğin aksamasına neden oldu.

Düşen kaya parçaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandı. Almus Kaymakamlığı Özel İdaresi Ekipleri meydana gelen heyelan sonucu yola düşen kaya parçaları temizlendikten sonra yol tekrar ulaşıma açıldı.


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