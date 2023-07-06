5 kişi ölmüştü... 'Makas' faciasında tespit tutanağı ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 12:42

Güncelleme: 06.07.2023 - 12:48

İzmir'in Menderes ilçesinde 30 Haziran saat 19.30 sıralarında İzmir’den Torbalı istikametine seyir halinde olan Yusuf K. (18) idaresindeki hafif ticari araç, makas atmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı’dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Otomobil içerisinde bulunan Özcan Özer’in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar (69) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan sürücü Özcan Özer ve oğlu Ali Alperen Özer ile minibüste bulunan Mustafa Karaca ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

21 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 7'sinin yaralandığı bildirilirken, minibüste bulunan 14 yaralıyla birlikte toplam 5'i ağır 21 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ 8’DE 8 KUSURLU ÇIKTI

Kazanın ardından kayıplara karışan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. olay yerinden hızla uzaklaştıktan sonra yakalanıp gözaltına alındı. 18 yaşındaki sürücü Y.K.’nin jandarmadaki ilk ifadesinde sollama yapmak isterken otomobile çarptığını söylediği öğrenildi.

Sürücü, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili hazırlanan tespit tutanağında, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail A.’nın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsü Yusuf K.’de olduğu belirtildi.

"ŞERİT DEĞİŞTİRMEK MADDESİNİ İHLAL ETTİĞİ..."

Kaza tespit tutanağında, "Bu kazanın oluşumunda 35 ADF 564 plakalı araç sürücüsü Yusuf K.’nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan 46/2C maddesini içeren aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesini ihlal ettiği, diğer araç sürücülerinin bu kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine kaza yeri incelemesi, sürücü beyanı ve kamera kayıtları neticesinde varılmıştır" ifadelerine yer verildi.