5 kişinin öldüğü feci kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Yaralı sürücü, yanlış şeride girmiş
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yeni ayrıntılar çıktı. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücü Ali Bolat'ın bölünmüş yolun başlangıcında yanlış şeride girdiği, kazanın bu nedenle yaşandığı belirtildi.
Yunak- Polatlı kara yolunun 7'nci kilometresinde; Ali Bolat yönetimindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil, Akşehir'de lokanta işleten Şemsettin Murat Kaya'nın kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Şemsettin Murat Kaya, babası Bayram Kaya, annesi Zehra Kaya ile akrabaları Zübeyde Harmancı, annesi Rahime Harmancı yaşamını yitirdi. Ali Bolat ile yanındaki Nurgül Koctürk Bolat da yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.
ANKARA'YA KIZ KARDEŞİNİ ZİYARETE GİDİYORLARMIŞ
Kazaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sürücü Ali Bolat'ın bölünmüş yolun başlangıcında yanlış şeride girdiği, kazanın bu nedenle yaşandığı belirtildi.
Kazada yaşamını yitiren sürücü Şemsettin Murat Kaya'nın ise ailesi ile birlikte Ankara'daki kız kardeşini ziyarete gittikleri ve aynı zamanda beğendiği bir aracı almak için yola çıktığı öğrenildi.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Zübeyde Harmancı ile annesi Rahime Harmancı'nın cenazeleri ise Hasanpaşa İmaret Camisi'nde kılınan namazın ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve yakınları katıldı.
Şemsettin Murat Kaya, annesi Zehra ve babası Bayram Kaya'nın cenazeleri de ikindi namazı sonrası aynı mezarlığa defnedilecek.
Video Haberler
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu