5 kişinin öldüğü kazada tutuklanan sürücü: Kusurumun olduğunu düşünmüyorum

Yayınlanma: 31.10.2023 - 13:12

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:17

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova mevkisinde 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Fethiye'den Muğla yönüne giden Altan Özkan'ın (26) kullandığı VIP minibüs ile tali yoldan kontrolsüz kavşağa çıkan Hörü Bekmezci'nin (70) kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Bekmezci, yanındaki Gönül Akdeniz (58) torunu Alp Akdeniz (3) Hatice Geriz (49) ve Hacer Demirci (54) hayatını kaybetti. Sürücü Özkan ile arka koltuktaki eşi Saadet Özkan yaralandı. Tedavisinin ardından Özkan 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı eşi de taburcu edildi.

Sürücü Özkan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

"BİRDEN SOLA DOĞRU MANEVRA YAPTI"

Özkan ifadesinde, "Muğla yönüne seyir halindeyken ters istikametimden gelen 48 AS 930 plakalı otomobil, aniden sağ tarafımdaki tali yola girmek amacıyla birden sola doğru manevra yaptı. O esnada 100 kilometre hızla sol şeritten gitmekteydim. Aracı görür görmez kazayı engellemek amacıyla önce yolun sağ şeridine doğru manevra yaptım. Araç biraz daha ilerleyince bu kez çarpmamak için yolun sol şeridine doğru yöneldim. Otomobil yolun ortasında durunca kurtaramayarak sağ arka tarafından çarptım. Kaza sırasında eşim Saadet Özkan, minibüsün arka koltuğunda uzanmaktaydı. Savrularak ön taraftaki şoför koltuğu ile yolcu koltuğu arasına sıkıştı. Kısa süre içerisinde olay yerine yakın bir yerdeki jandarma ve trafik ekipleri, gelip duruma müdahale etti. Kaza esnasında emniyet kemerim takılı olduğu için yaralanmadım. Kusurumun bulunduğunu düşünmüyorum. Olaydan dolayı üzgünüm. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum" dedi.