Kaçak göçmen operasyonu: Hepsi aynı otomobilden çıktı!
Çanakkale'de jandarma tarafından durdurulan 7 kişilik ticari araç içerisinde Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen çıktı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi Gülpınar köyünde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 7 kişilik 34 FGK plakalı araç içerisinde Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörler E.G. ve A.Ş. gözaltına alındı.
Araç el konularak yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler E.G. ve A.Ş.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yakalanan 16 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek hazırlığında oldukları ortaya çıktı.
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