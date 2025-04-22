5 kişinin öldürüldüğü silahlı çatışma soruşturmasında yeni gelişme!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 13:59

Güncelleme: 22.04.2025 - 13:59

Serdivan ilçesine bağlı Beşköprü Mahallesi'nde 6 Nisan saat 01.00 sıralarında silahlı çatışma meydana geldi.

Edinilen biligye göre; çocukların tartışması nedeniyle Yıldız ve Özyurt aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Site bahçesinde taraflar, birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

Çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı.

TESLİM OLDULAR!

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında aranan şüpheliler T.Y., A.Y. ve B.Y. bugün sabah saatlerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği aktarıldı.