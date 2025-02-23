Mardin'de 'kız isteme' merasimi silahlı çatışmaya döndü: 3 ölü, 7 yaralı!

Mardin'de iki aile arasında ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Çatışmaya dönen kavgada 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de 'kız isteme' merasimi silahlı çatışmaya döndü: 3 ölü, 7 yaralı!
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DHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 07:19

Olay, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı. 

3 KİŞİ KURTARILAMADI

Silahlı kavgada yaralanan 10 kişiden Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

 


Etiketler: #mardin #kız isteme #Silahlı çatışma

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