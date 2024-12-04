5 kurşun isabet etti: Avcılar'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı!

Avcılar'da bir şüphelinin kuyumcu dükkanına silahla ateş açması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

5 kurşun isabet etti: Avcılar'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı!
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AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 13:45

Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece kuyumcunun önüne gelen şüpheli, henüz belirlenemeyen nedenle iş yerine silahla ateş açtı.

Silahlı saldırının ardından zanlı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

1 AY ÖNCE DE KURŞUNLANMIŞ

İş yerine 5 kurşunun isabet ettiğini belirleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Aynı kuyumcunun yaklaşık 1 ay önce de kurşunlandığı öğrenildi.

Öte yandan, kuyumcu dükkanına saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Etiketler: #Kuyumcu #silahlı saldırı

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