5 Mart'ta okullar tatil edildi mi? Yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 04.03.2024 - 20:14

Güncelleme: 04.03.2024 - 20:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın beklendiği yönünde açıklamalarda bulundu. İstanbullular yarın okulların tatil edilip edilmediğini merak etti. Peki, Yarın okullar tatil mi? 5 Mart İstanbul'da okullar tatil mi olacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

BAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yarınki hava durumu için uyarılarını paylaştı:

"Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

PEK ÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Denizli, Muğla, Ankara, Eskişehir gibi pek çok şehirde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara bölgesinde yarın sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart 2024 Salı günü için okulların tatil olması hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.