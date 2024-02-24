Okul yerine fabrikada eğitim!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 24.02.2024 - 03:00

Yeni mevzuat kapsamında, meslek liselilerin istihdamının kolaylaştırılması için “bölge”, “ihtisas”, “sektör içi” ve “sektöre entegre” olmak üzere mesleki eğitim merkezleri ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin mevcut yapısı içine yeni okul eğitim modelleri getirilecek. Öğrencilerin sektör yoğunluğunun bulunduğu bölgelere hareketliliğini sağlanmasının hedeflendiğini “bölge okulu” programı geliştirilirken, meslek liselerindeki alanlar içinde birbirini destekleyen ve aynı eğitim ortamlarında olabilecek şekilde mesleki kümelenmeler oluşturulacak “ihtisas okulları” da hayata geçirilecek.

Bunun yanı sıra, yönerge kapsamında öğrencilerin işletmelerin bünyesinde kurulacak okullarda eğitim almasını sağlayacak “sektör içi okul” programı da açılacak. Bu okul kapsamında öğrenciler, 9 ve 10. sınıf eğitimlerini işletmenin içindeki güvenli ortamlarda alabilecekken 11. ve 12. sınıfta ise o işletmenin üretim hattına öğretmenlerinin gözetiminde, usta öğreticilerinin nezaretinde dahil olacaklar. “Sektöre entegre okullarda” da kurumların içerisindeki alanlarında sektörle bütünleşikleştirilmesi amaçlanıyor.

‘SEKTÖRE GÖRE SİSTEM’

Yeni sistemi Cumhuriyet’e değerlendiren eğitimci Nurcan Korkmaz, sermayenin “İşsizlik Sigortası Fonu”ndan alacağı payın yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldığını anımsatarak “Bunları birlikte düşünmemiz lazım. Sermayenin payı doğrudan aktarılmıyor. Bu pay meslek liselerinden sermayeye çalışmaya giden öğrenciler üzerinden aktarılıyor. Tamamen sektörün ihtiyacına göre sistem oluşturuluyor. Çocukları eğitim yoluyla fabrikalara yönlendirip, kayıp bir nesil oluşturuluyor” dedi.