5 milyon TL’lik kaçak ürün operasyonu: 21 şüpheliye işlem yapıldı!

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Aliağa, Buca, Bornova, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak ve Ödemiş ilçelerinde sağlıksız koşullarda üretilen sahte içki, kaçak tütün mamulleri, gümrük kaçağı ürünler ile kültür ve tabiat varlıklarına yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

21 KİŞİYE İŞLEM

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 1 milyon 93 bin 500 adet içi doldurulmuş makaron, 3 bin 887 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 939 adet gümrük kaçağı puro, 114 kilo nargile tütünü, 280 litre taklit etiketli etil alkol, 647 adet elektronik sigara cihazı, 57 adet elektronik eşya, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 64 adet sikke, 25 adet tarihi eser (yüzük, bilezik vb.), 1 tabanca, 1 şarjör, 32 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.