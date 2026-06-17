5 okulda başladı: Öğrencilere ücretsiz içme suyu

Esenyurt Belediyesi tarafından çocukların ücretsiz olarak sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen akıllı su sebili uygulaması, ilçedeki 5 okulda pilot olarak uygulanmaya başladı.

Projenin ilk denemelerinin ardından Erdoğanlar İlkokulu ve Erdoğanlar Ortaokuluna yeni nesil akıllı su sebilleri yerleştirildi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında öğrenciler, okul içerisinde ücretsiz olarak temiz ve sağlıklı içme suyuna ulaşabiliyor. Yeni eğitim öğretim döneminde uygulamanın ilçedeki tüm okullarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"HEM TASARRUFLU HEM DE SAĞLIKLI BİR PROJE"

Projeden memnuniyet duyduklarını ifade eden veliler, uygulamanın hem öğrencilerin suya erişimini kolaylaştırdığını hem de ailelerin üzerindeki yükü azalttığını belirtti.

Çocuğu, Erdoğanlar İlkokulu’nda öğrenim gören Hatun Ulaş isimli veli, daha önce çocuklarının evden su taşımak zorunda kaldığını söyledi.

Çocukların zaman zaman harçlıkları olmadığı için kantinden su alamadığını dile getiren Ulaş, "Bazen susuz şekilde eve geldikleri oluyordu. Şimdi ise çocuklar mataralarını doldurup gün boyu su ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Çevreyi koruma açısından da çok önemli bir proje. Hem tasarruflu hem de sağlıklı. Bu hizmet için Can başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz veliler de çok rahatladık, çocuklarımız da mutlu" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ ARTIK SU TAŞIMAKTAN KURTULDU"

Erdoğanlar İlkokulu Müdürü Güzide Karol ise okulda uygulamaya alınan su sebili projesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimiz artık su taşımaktan kurtuldu. Plastik şişe kullanımı da azaldı. Çocuklarımız mataralarıyla geldiklerinde su sebillerinden rahatlıkla faydalanabiliyor. Böylece daha sağlıklı bir şekilde su tüketebiliyorlar. Bu projeye katkı sağlayan başta Can başkanımız olmak üzere tüm teknik ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"CAN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Veli Merve Akutu da uygulamanın öğrenciler açısından büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Çocuğum çok hareketli olduğu için yanında getirdiği su çoğu zaman yetmiyordu. Ekstra su almak zorunda kalıyorduk. Bazen yanında para olmadığında sıkıntı yaşıyorduk. Bu proje sayesinde artık su taşıma ve su bulma derdi ortadan kalktı. Can başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin sağlıklı içme suyuna ücretsiz erişimini sağlayan proje, aynı zamanda plastik kullanımını azaltarak çevrenin korunmasına da katkı sunuyor. Pilot uygulamanın ardından projenin yeni eğitim döneminde Esenyurt’taki tüm okullarda hayata geçirilmesi planlanıyor.