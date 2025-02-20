5 yaşındaki çocuğun 9 ay önce yuttuğu toplu iğne ameliyatla çıkarıldı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:38

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:05

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuğun 9 ay önce yuttuğu toplu iğne, uzun süre vücuttan atılamadı. Karın ağrısı şikayetiyle Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun mesanesinde metal bir cisim olduğu tespit edildi.

Daha önce farklı sağlık kuruluşlarına başvuran ancak kesin bir sonuç alamayan aile, çocuklarının karın ağrısı şikayetinin artması üzerine Tatvan Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Yapılan röntgen incelemelerinde, mesane duvarında metal bir cisim olduğu tespit edildi. 9 ay boyunca vücutta kalan 3 santimetrelik toplu iğnenin mesane duvarına yapıştığı belirlendi.

Ailenin bilgilendirilmesinin ardından, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tahsin Onat Kamçı tarafından gerçekleştirilen ameliyatla toplu iğne başarıyla çıkarıldı. Ameliyat sonrası birkaç gün gözlem altında tutulan çocuk, tekrar kontrole gelmek üzere taburcu edildi.

"AİLELERİN DİKKATLİ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Hastanın kontrollerinde yuttuğu cismin doğal yollarla vücuttan çıkmadığını tespit ettiklerini belirten Op. Dr. Kamçı, “Bunun üzerine ameliyat kararı aldık. Operasyon sırasında cismin mesane duvarına yapıştığını gördük. Cerrahi müdahaleyle 3 santimetre civarındaki toplu iğneyi başarıyla çıkardık. Genel sağlık durumu iyi olan hastamızı taburcu ettik” dedi.

Bazı yabancı cisimlerin doğal yollarla vücuttan atılabildiğini ancak kesici ve delici maddelerin büyük risk taşıdığını belirten Kamçı, “Bu tür tehlikeli cisimlerin çocukların ulaşamayacağı yerlere konulması gerekiyor. Ailelerin bu konuda dikkatli olması çok önemli” uyarısında bulundu.