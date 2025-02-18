İstanbul'da özel hastanede skandal! Ameliyat masasında 'stent' pazarlığı: O muhasebeci gözaltına alındı

İstanbul’da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul'da özel hastanede skandal! Ameliyat masasında 'stent' pazarlığı: O muhasebeci gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:09

İstanbul’da Özel Aile Hastanesi’nde meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.

MUHASEBECİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan muhasebecinin işine son verildiği de öğrenildi.


Etiketler: #İstanbul #Özel Aile Hastanesi #Anjiyo #pazarlık

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