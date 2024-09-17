5 yaşındaki kayıp çocuk bulundu

Yayınlanma: 17.09.2024 - 18:18

Güncelleme: 17.09.2024 - 18:18

Çanakkale’nin Biga ilçesinde parkta oyun oynarken annesinin yanından ayrılan 5 yaşındaki Ediz Taşkan isimli çocuğun yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri arama çalışmalarına başlarken, Biga Belediyesi de ilçe merkezindeki hoparlörlerden acil anons yaparak yardım çağrısında bulundu.

Yapılan anonsta en son sarı-siyah tişört ve mavi terlik giydiği belirtilen çocuğu görenlerin emniyet ekiplerine haber vermeleri istendi.

1 SAAT SONRA BULUNDU

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından adını belediye hoparlörlerinden duyan çocuk kaybolduğu bölgeden yürüyerek evine gitti. Ailesine kavuşan çocuk, sevinç gözyaşlarına boğuldu.