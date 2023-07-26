5 yaşındaki kızın elini sıkmamıştı: Cübbeli 'fetva'yı verdi!

‘Cübbeli Ahmet’ havaalanı çıkışında kız çocuğunun elini sıkmamasını ‘savundu’. Sosyal medyada gündem olan görüntülere ilişkin Cübbeli Ahmet “O zaman 20 yaşındaki kız da gelsin eli havada kalmasın diye onun da elini tutalım, bir de sarılalım kızla, karıyla? Böyle ahlak mı olur?” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:01
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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 5 yaşında olduğu söylenen bir kız çocuğunun elini havada bırakması sosyal medyada gündem oldu. 

“BİR DE SARILALIM KIZLA, KARIYLA”

Ünlü kendini ‘savunarak’ olay üzerine şunları söyledi: 

“5 yaşındaki kıza niye elini veresin. Bu zaten caiz olmayan bir şey. Ben elini havada bırakmadım. Gülümsedim, ona dua okudum. O zaman 20 yaşındaki kız da gelsin eli havada kalmasın diye onun da elini tutalım, bir de sarılalım kızla, karıyla? Böyle ahlak mı olur?”


Cübbeli Ahmet Çocuk açıklama

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