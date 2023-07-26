5 yaşındaki kızın elini sıkmamıştı: Cübbeli 'fetva'yı verdi!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:01

Güncelleme: 26.07.2023 - 17:01

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 5 yaşında olduğu söylenen bir kız çocuğunun elini havada bırakması sosyal medyada gündem oldu.

“BİR DE SARILALIM KIZLA, KARIYLA”

Ünlü kendini ‘savunarak’ olay üzerine şunları söyledi:

“5 yaşındaki kıza niye elini veresin. Bu zaten caiz olmayan bir şey. Ben elini havada bırakmadım. Gülümsedim, ona dua okudum. O zaman 20 yaşındaki kız da gelsin eli havada kalmasın diye onun da elini tutalım, bir de sarılalım kızla, karıyla? Böyle ahlak mı olur?”