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5 yıldızlı otelde zehirlenme şüphesi: Turistler hastanelik oldu!

5 yıldızlı otelde zehirlenme şüphesi: Turistler hastanelik oldu!

12.07.2026 19:20:00
Güncellenme:
İHA
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5 yıldızlı otelde zehirlenme şüphesi: Turistler hastanelik oldu!

Kuşadası’nın Sahil Siteleri Mevkii’nde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelde tatil yapan çok sayıda kişi karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye müracaat etti. Otelde zehirlendiklerini iddia eden şahısların şikayeti üzerine polis olayla ilgili şikayetleri alıp inceleme başlattı.
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İddiaya göre, otelde her şey dahil konsepti kapsamında sunulan açık büfe yemeklerden tüketen yerli ve yabancı turistlerden çok sayıda kişi, kısa süre sonra mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri yaşamaya başladı.

İhbar üzerine otele çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan turistlerin tedavilerinin sürdüğü, bazı hastaların ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

NUMUNELER İNCELENİYOR

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri otelde inceleme başlattı.

Açık büfede sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvar incelemesi için numuneler alındı.

Yetkililerin laboratuvar sonuçlarının ardından zehirlenmenin kesin nedeninin belirleneceği, olayla ilgili idari ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.

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