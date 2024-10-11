50 metre yükseklikten şarampole devrilen otobüste yaralanan bir kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrilen otobüste yaralanan 21 kişiden biri yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. idaresindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Gaziantep'e gittiği öğrenilen yolcu otobüsünün kaza yaptığı bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken kazada yaralanan 21 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.Z.D., yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #afyonkarahisar #kaza
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