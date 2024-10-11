Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp ardından yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlanan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’e gittiği belirtilen yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Otobüs yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, kazada 21 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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