50 metrelik dere iftar saatini 3 dakika oynatıyor
Muğla ve Denizli illerinin tam ortasında kalan Muslugüme Mahallesi ve Çamoluk Mahallesi’nde oturan yurttaşlar dere sebebiyle oruçlarını üç dakika arayla açıyor.
Elli metrelik derenin ayırdığı Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi ile Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi, 3 dakika arayla iftar açıyor.
Muğla ve Denizli illerinin tam ortasında kalan Muslugüme Mahallesi ve Çamoluk Mahallesi’nde oturan yurttaşlar aralarında sadece 50 metrelik dere olmasına rağmen derede bulunan köprüde adımla il değiştirebilirken, mahalleliler oruçlarını ise 3 dakikalık arayla açıyor.
Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi Muhtarı Ayhan Madan, "Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi ile Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi arasında topraklarımız ortak bölgede kesişiyor. Denizli bölgesi ile Muğla bölgesi arasında iftar saatleri birimiz 3 dakika önce açıyor, birimiz 3 dakika sonra açıyor. Aramızda sadece 50 metrelik dere bulunuyor, derede bulunan köprüden bir adım ile Denizli bölgesindeyiz" dedi.
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