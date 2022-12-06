50 TL'nin üzerindeki hatayı para sayarken fark etti

Kars'ta yaşan bir Muhlis Yardımcıel isimli bir yurttaş üzerindeki paraları sayarken 50'TL'de sıfır olmadığını fark etti. Yardımcıel, hatalı basım 50 TL'ye koleksiyonerler tarafından teklif geldiği takdirde değerlendireceğini söyledi.

İHA
06 Aralık 2022 Salı, 10:39
50 TL'nin üzerindeki hatayı para sayarken fark etti
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Kars’ta yaşayan 2’si üniversitesi öğrencisi 4 çocuk babası Muhlis Yardımcıel (47) üzerindeki paraları sayarken, 50 liranın üzerinde eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Yardımcıel, parayı bir süre inceledi. Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın sahte olacağını düşünen Yardımcıel, parayı para sayma makinesinde geçirerek sahte olmadığını tespit etti.

"TÜRKİYE'DE 3-4 TANE VAR"

Muhlis Yardımcıel, “Paralarımı sayarken arasında bu parada bir eksiklik olduğunu hissettim. Sonra baktım bir sıfırı eksik, sonra sahte olduğunu düşündüm. Akabinde para makinesinden geçirdim sahte olmadığını öğrendim. Araştırdım Türkiye’de böyle 3-4 tane baskı hatası olan para olduğunu öğrenince bu parayı da değerlendirmek istedim” dedi.

Yardımcıel, koleksiyonerler tarafından bu şekilde olan paraların ilgi gördüğüne dikkat çekerek parayı değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Yardımcıel, teklif olduğu takdirde parayı değerlendirebileceğini kaydetti.


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