‘500 bin Filistinli Türkiye'ye alınacak’ iddialarına açıklama

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:31

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:32

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu, hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp, iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

“500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor.” iddiası doğru değildir.



Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır.?? pic.twitter.com/stpa9EZtOa — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 16, 2023

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Sözcü TV'de katıldığı yayında, “Aldığım duyumlara göre 500 bin Filistinlinin Türkiye’ye alınması söz konusu. Buna ilişkin olarak da Ankara’da ve bizim güneyimizde hazırlıklar yapıldığının duyumunu aldım. 5 milyon nüfusu var Filistin’in bunun yüzde 10’luk diliminin Türkiye’ye alınmasına ilişkin bir çalışmalar yapılıyor” demişti.