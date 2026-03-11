500 bin sosyal konut projesi: İstanbul için kura çekim tarihleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında açıklamalarda bulundu.

Kurum, kura çekim törenlerinin 81 ilde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"ERDOĞAN KURALARI ÇEKECEK"

Çekilen her kuranın aileler için müjdeli bir habere dönüştüğünü ifade eden Kurum, "İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Kurum, İstanbul’a özel kiralık sosyal konut projesiyle kira ve konut fiyatlarını dengeleyecek adımı atacaklarını söyledi.