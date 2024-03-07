500 milyon TL'yi dalgalar yuttu

Rize Şehir Hastanesi’ne ait sahile 500 milyon TL harcanarak dolgu alan yapıldı.

Faik Bakoğlu
Yayınlanma: 07.03.2024 - 04:00
500 milyon TL'yi dalgalar yuttu
Abone Ol google-news

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılan dolguyu dalgalar yıktı. 2024 bütçesinden aynı dolgunun tamiri için 500 milyon TL daha ayrıldı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, konuyu TBMM gündemine taşıyarak zararın, dolgu kararını veren kamu görevlilerinden tahsil edilmesini istedi.

Ocaklı, “Deniz dolgusu ısrarı ilginç. Yandaş inşaat şirketlerine kamu kaynaklarının aktarılması için mi dolgu yapılıyor” dedi.

Ocaklı verdiği soru önergesinde, uzmanların önerilerinin dikkate alınmadığına dikkat çekerek “Bilim insanları dolgunun uygun olmadığını söylüyor. Ancak kimse dinlemiyor. Şimdi 500 milyon TL’lik kamu zararı çıkmıştır” ifadesini kullandı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

ORC Araştırma’dan yeni İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...

ORC Araştırma’dan yeni İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...
ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!

ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!
Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin ihmal iddiası: Ameliyatı geciktirdiler

Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin ihmal iddiası: Ameliyatı geciktirdiler
Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi

Settar Tanrıöğen’den bir kötü haber daha geldi
Murat Kurum ve Binali Yıldırım'la aynı karede: AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı

Murat Kurum ve Binali Yıldırım'la aynı karede: AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı
Ömer dizisine dahil olan Türkü Su Demirel kimdir?

Ömer dizisine dahil olan Türkü Su Demirel kimdir?
Son dakika... İstanbul'da 'casus' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul'da 'casus' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
Bursa’da TIR kazası: Sürücü hayatını hayatını kaybetti

Bursa’da TIR kazası: Sürücü hayatını hayatını kaybetti