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51 yaşındaki erkek kendini asarak intihar etti

51 yaşındaki erkek kendini asarak intihar etti

29.06.2026 23:29:00
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İHA
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51 yaşındaki erkek kendini asarak intihar etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 51 yaşındaki şahıs kendini su borusuna asarak, intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Nadir Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katında yaşayan Doğan K.’nın (51) eşi işten eve döndüğünde eşini mutfakta su borusuna asılı halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Doğan K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Doğan K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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