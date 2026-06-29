51 yaşındaki erkek kendini asarak intihar etti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Nadir Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katında yaşayan Doğan K.’nın (51) eşi işten eve döndüğünde eşini mutfakta su borusuna asılı halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Doğan K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından Doğan K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.