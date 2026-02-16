'54. İstanbul Müzik Festivali', 11-25 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak

Bu yıl "Anın İçinde" teması etrafında şekillenen ve Borusan Holdingin sponsorluğunu üstlendiği festival, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenleniyor.

Festival, bu yıl İstanbul'un en prestijli salonlarında ve özel mekanlarda toplam 22 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak.

Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Aterballetto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iestyn Davies gibi solistlerin aralarında olduğu 80'in üzerinde sanatçı ve topluluk dinleyicilerle bir araya gelecek.



"GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI DA GENİŞLETEREK SÜRDÜRÜYORUZ"

Borusan Müzik Evi'nde gerçekleştirilen festivalin tanıtım toplantısında konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "1973'ten bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğümüz festivalde bu yıl Türkiye'den ve yurt dışından nitelikli müzisyenleri izleyicilerimizle buluştururken gençlere yönelik çalışmalarımızı da genişleterek sürdürüyoruz. Konservatuvar öğrencilerine festival konserlerini ücretsiz dinleme imkanı sunmaya ve Eczacıbaşı Genç Bilet projesiyle gençlerin festivale erişimini kolaylaştırmaya da devam ediyoruz." dedi.

Festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, katkıları için teşekkür eden Eczacıbaşı, bu yıl ayrıca festivalde erişilebilirlik alanında da önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bu alanda artarak devam edecek çabalarımızın, ülkemizde daha kapsayıcı, daha erişilebilir sanat etkinlikleri düzenlenmesine katkıda bulunacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

"FESTİVAL, ŞEHRİ HER SENE ULUSLARARASI BİR BULUŞMA NOKTASINA DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İKSV Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Hamedi de İstanbul Müzik Festivali'nin yıllar içinde kültür hayatında kalıcı bir iz bıraktığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sanatçıları ve toplulukları aynı sahnede buluşturan festival, şehri her sene uluslararası bir buluşma noktasına dönüştürüyor, dinleyicilere ise zamanı aşan bir ortak hafıza armağan ediyor. Borusan Holding olarak bizler de köklü geçmişimizden aldığımız güçle, sanatın insanları birbirine yakınlaştıran ve ufuk açan bu dönüştürücü etkisini büyütmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz."

Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar ise festival boyunca şehrin her köşesinin ayrı bir melodiye ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz de Borusan olarak, İstanbul'un dört bir yanındaki etkinlik alanlarında, tarihi mekanlarında, konser salonlarında kurulacak sahnelerin hem daim, destekçisi hem de en tutkulu izleyicisi olarak yerimizi alacağız. Festivalin en keyifli geleneklerinden birini bu yıl da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile sürdürüyoruz. BİFO festival konserimizi, Caddebostan'da yapacağımız etkinlik kapsamında canlı yayınlayarak, bu müzik ziyafetini çok daha geniş kitlelere ulaştıracağız."

Toplantıda ayrıca İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, festival programı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

FESTİVALDE BİRÇOK PRÖMİYER YAPILACAK

Bu yıl festivalin Kaan Bulak'a sipariş ettiği yeni eseri ile Güney Koreli besteci Donghoon Shin'e ortak sipariş ile yazdırılan eserin dünya prömiyerleri gerçekleştirilecek. Bir başka anonim eserin ise Türkçe seslendirilişinin dünya prömiyeri festivalde yer alacak. Böylece festival toplam üç eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak.

54. İstanbul Müzik Festivali'nin "Onur Ödülü" de besteci Turgay Erdener'e verilecek. "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise piyanist Maria Joao Pires'e takdim edilecek.

Festival, Özbek piyanist Behzod Abduraimov ile Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın konseriyle 11 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak.

Viyana Senfoni Orkestrası, 125. yıl coşkusunu İstanbullularla paylaşmak üzere, iki akşamlık özel bir programla festivalin konuğu olacak.

İtalya'nın uluslararası çapta tanınmış çağdaş dans topluluğu Aterballetto da üçlü bir programla festivalde sanatseverlerle buluşacak.

FESTİVAL BİLETLERİ YARIN SATIŞA AÇILACAK

"54. İstanbul Müzik Festivali" biletleri, yarın sabah 10.30'da genel satışa açılacak. Festival biletleri passo platformu üzerinden temin edilebilecek.

İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı desteğiyle festivalde öğrenciler için sınırlı sayıda Eczacıbaşı Genç Bilet 50 lira olacak. Ayrıca festival biletleri engelli izleyiciler için yüzde 50 indirimle satışa sunulacak.

Festival konserleri, aralarında Arter, Atatürk Kent Ormanı, Atatürk Kültür Merkezi, Bahariye Mevlevihanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadıköy Yoğurtçu Parkı, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi, İş Kuleleri Salonu, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Kapalıçarşı Kürkçüler Kapısı, Kırım Anglikan Kilisesi, Salon İKSV, Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi, Üç Horan Ermeni Kilisesi ve Yıldız Parkı'nın yer aldığı 14 farklı mekanda düzenlenecek.

Festival hakkında tüm programa ve detaylı bilgilere "muzik.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.