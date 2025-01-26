5.4 milyar TL’lik yol ihalesi tanıdığa: Kalyon, Kırklareli-Tekirdağ yolunu yapacak!

Yayınlanma: 26.01.2025 - 12:34

Güncelleme: 26.01.2025 - 12:34

İktidar ‘kamuda tasarruf’ çağrısı yaparken kamu kurumları art arda tartışmalı ihalelere imza atıyor. Milyarlarca liralık ihaleler iktidara yakın şirketler arasında pay ediliyor. Bunun son örneği de Kırklareli-Tekirdağ arasında yapımı planlanan karayolu ihalesinde görüldü. Karayolları Genel Müdürlüğü, 20 Aralık’ta Saray-Kırklareli yolu ikmal işi ve Saray-Kapaklı devlet yolu yapım işi için ihaleye çıktı. Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen ‘Pazarlık usulü’ yöntemiyle yapılan ihaleyi 5 milyar 427 milyon 48 bin TL’ye Atis Asfalt, İspa İnşaat ve Pak Yatırım iş ortaklığı aldı. Söz konusu şirketlerin iktidarla yakınlığı dikkat çekiyor. Atis Asfalt isimli şirket daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) metro kredisine haciz koyduran Met-Gün İnşaat ile organik bağı olduğu iddia ediliyor. İhalenin bir diğer ortağı ise İspa İnşaat. Bu şirket ise muhalefetin ‘beşli çete’ olarak ifade etttiği şirketler arasında yer alan Kalyon’un alt şirketi. Pak Yatırım inşaat da aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.



