55 yıllık eşini katletmişti... Adana'daki vahşette ilk ifade ortaya çıktı

Adana’da evde tartıştığı 55 yıllık eşi Naile Sarı’yı (74), ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurarak öldürüp, teslim olan Abdullah Sarı (76), ifadesinde uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ve sürekli tartıştıklarını öne sürdü. Eşini son zamanlarda darbettiği belirtilen Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:26
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Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde dün saat 05.00 sıralarında; emekli Abdullah Sarı, tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Naile Sarı’yı evde ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurdu.

"ANNENİ ÖLDÜRDÜM"

Naile Sarı yere yığılırken, evden ayrılan Abdullah Sarı ise oğlu İbrahim Sarı’yı cep telefonuyla arayıp, “Anneni öldürdüm” dedi.

Adrese gelen İbrahim Sarı, annesini kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi’ne giderek kontrol noktasındaki polislere teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Naile Sarı, Sarıçam ilçesine bağlı Karlık Mahallesi’nde toprağa verildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet'e götürülen Abdullah Sarı’nın, 55 yıllık eşi Naile Sarı’yı son zamanlarda sürekli darbedip, ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Sarı ilk ifadesinde, eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek, sürekli tartıştıklarını, artık dayanamadığını öne sürdü.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı


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