Adana'da erkek vahşeti: Tartıştığı kanser hastası eşini öldürüp, polise teslim oldu

Adana’da Abdullah Sarı (76), tartıştığı kanser hastası eşi Naile Sarı’yı (74) sırtından tabancayla vurarak öldürüp, adliyeye giderek buradaki polis noktasına teslim oldu.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 09:45
Adana'da erkek vahşeti: Tartıştığı kanser hastası eşini öldürüp, polise teslim oldu
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Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde, sabah saatlerinde Abdullah ve Naile Sarı çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Sarı, eşini tabancayla sırtından vurdu.

Kanser hastası olan Naile Sarı yere yığılırken, eşi ise evden ayrıldı. Tabanca sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Naile Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Naile Sarı’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi’ne giderek buradaki kontrol noktasında, polislere teslim oldu.

Gözaltına alınan Sarı, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü. 


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Adana Cinayet

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