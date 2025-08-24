Cumhuriyet Gazetesi Logo
56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı balıkçı teknesinde yakalandı

56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı balıkçı teknesinde yakalandı

24.08.2025 19:27:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı balıkçı teknesinde yakalandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bir balıkçı teknesinde 19'u çocuk 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik botları KB-5 ve KB 44 tarafından hareket halindeki balıkçı teknesi durduruldu.

Durdurulan tekne içerisindeki 19'u çocuk olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçıları ise gözaltına alındı.

İlgili Konular: #çanakkale #kaçak göçmen