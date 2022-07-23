56 kişi tedavi altında: Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin valilikten açıklama

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:08

Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 49 yaşındaki Eyüp Ertem, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kurban Bayramı'nda Bolu'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenmesi üzerine kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda olan bir hastamızı kaybettik. Dün gece oldu. Hayatını kaybeden vatandaşımız Kıbrıscık ilçesi nüfusuna kayıtlı" dedi.

VALİLİKTEN TEDAVİ ALTINDAKİ HASTALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 125 kişinin başvurduğu belirtilerek, "68 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 56 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Tedavisi için il dışına sevk edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem isimli vatandaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir" bilgisine yer verildi.

Tüm hastaların tedavi süreçlerinin yakından titizlikle takip edildiği vurgulanan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının sürdüğü bildirildi.