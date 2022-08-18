18 Ağustos 2022 Perşembe, 17:26

Bu yıl 563. kez düzenlenecek olan Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar ermeydanına çıkıyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "563. Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri başlıyor… Asırlara dayanan mazisi ile Türkiye’nin 70 Başpehlivanı, 20 Ağustos Cumartesi günü Akhisar'da er meydanına çıkacak. Herkesi bekliyoruz” dedi.



Güreşlere ayrıca Türkiye’nin tanınmış pehlivanları Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz, Recep Kara, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban, İsmail Koç, Şaban Yılmaz, Mustafa Taş, Mehmet Yeşil yeşil, Osman Aynur ve Süleyman Başar katılacağı bildirildi.



20 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00’dan itibaren Akhisar Belediyesi hizmet binası önünden ücretsiz araçların kaldırılacağı bildirildi.