563. Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri başlıyor
Türkiye’nin en uzun soluklu festivalleri arasında yer alan Çağlak Festivali kapsamında her yıl düzenlenen Yağlı Güreş Müsabakaları Cumartesi günü Akhisar Selçikli Mahallesi güreş alanında gerçekleşecek.
Bu yıl 563. kez düzenlenecek olan Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar ermeydanına çıkıyor.
Akhisar
Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "563.
Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri başlıyor… Asırlara dayanan
mazisi ile Türkiye’nin 70 Başpehlivanı, 20 Ağustos Cumartesi
günü Akhisar'da er meydanına çıkacak. Herkesi bekliyoruz”
dedi.
Güreşlere ayrıca
Türkiye’nin tanınmış pehlivanları Cengizhan Şimşek, Ali
Gürbüz, Recep Kara, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Feyzullah Aktürk,
İsmail Balaban, İsmail Koç, Şaban Yılmaz, Mustafa Taş, Mehmet
Yeşil yeşil, Osman Aynur ve Süleyman Başar katılacağı
bildirildi.
20 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00’dan itibaren Akhisar Belediyesi hizmet binası önünden ücretsiz araçların kaldırılacağı bildirildi.
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