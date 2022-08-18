563. Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri başlıyor

Türkiye’nin en uzun soluklu festivalleri arasında yer alan Çağlak Festivali kapsamında her yıl düzenlenen Yağlı Güreş Müsabakaları Cumartesi günü Akhisar Selçikli Mahallesi güreş alanında gerçekleşecek.

İZMİR / Cumhuriyet
18 Ağustos 2022 Perşembe, 17:26
563. Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri başlıyor
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Bu yıl 563. kez düzenlenecek olan Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar ermeydanına çıkıyor.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "563. Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri başlıyor… Asırlara dayanan mazisi ile Türkiye’nin 70 Başpehlivanı, 20 Ağustos Cumartesi günü Akhisar'da er meydanına çıkacak. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Güreşlere ayrıca Türkiye’nin tanınmış pehlivanları Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz, Recep Kara, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban, İsmail Koç, Şaban Yılmaz, Mustafa Taş, Mehmet Yeşil yeşil, Osman Aynur ve Süleyman Başar katılacağı bildirildi.

20 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00’dan itibaren Akhisar Belediyesi hizmet binası önünden ücretsiz araçların kaldırılacağı bildirildi.



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