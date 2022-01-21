57 yılda yaklaşık 8 bin engellinin yaşamına dokundu

21 Ocak 2022 Cuma, 06:07

Ödemiş ilçesine bağlı Seyrekli Mahallesi’nde doğan Ünlü, bir bacağı diğerinden 10 santimetre kısa dünyaya geldi. Ailesi tarafından 1963 yılında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne getirilen Ünlü, bir yıl arayla iki ameliyat geçirdi. Uzun bacağından alınan kemik sayesinde diğeriyle boyu eşitlenen Ünlü, doktorunun önerisiyle hastane bünyesinde kurulan protez atölyesinde çırak olarak işe başladı. 1970 yılına kadar atölyede çalışan ve birçok çocuğa protez yapan Ünlü, mesleğini Almanya’da sürdürmeye karar verdi. Yurtdışında farklı protez ve ortez yapmayı öğrenen Ünlü, 10 yıl sonra da Türkiye'ye döndü.

ONLARI ANLIYORUM

Alsancak semtinde atölye kuran 3 çocuk babası Mustafa Ünlü, dünyanın birçok ülkesinden kendisine gelen engelli hastalara yaptığı kol ve bacak protezleriyle onların yeniden hayata bağlanmasını sağladı. Ünlü, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle protez yapmayı öğrendiğini, mesleği sayesinde hayata bakışının değiştiğini söyledi. Mesleğini Türkiye’de sürdürdüğü için hiç pişman olmadığını, her geçen gün yeni şeyler öğrendiğini dile getiren Ünlü, şöyle konuştu: “Ben de ameliyat geçirdim, ayağım kangren olabilirdi. Kendimi onların yerine koyarım. O şekilde düşünüp hastalarıma öyle davranırım. Hastalarım da bana güvenir. Meslek hayatım boyunca Türkiye'de ve Almanya’da kol ve bacak protezi olmak üzere yaklaşık 8 bin engellinin yeniden kol ve bacaklarını kullanmasını sağladım. En küçük hastam bir yaşındaydı. Çift taraflı diz altında bacakları yoktu, ona protez yapmıştım. Şimdi hastam 40’lı yaşlarda. Meslek hayatım boyunca yaklaşık 40 kişiye mesleği öğrettim, bunların içinde kendi atölye ve fabrikalarını açanlar var.”

YÜZLERİ GÜLÜYOR

Hastalarının ilk adımlarını attığı anları hiç unutamadığını dile getiren Ünlü, “Filistinli bir hastam var, kurşun yarası nedeniyle dört yıldır yürüyemiyordu, bacağı ampute olmuştu. Yaptığımız protezlerle yürüyünce gözyaşlarını dökmeye başladı. Aynı şekilde hüzünlendim neredeyse ben de gözyaşı dökecektim. İşimi yaptıktan sonra benden mutlusu yok” şeklinde konuştu.