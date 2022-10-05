59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Kurak Günler" filmi izleyiciyle buluştu

05 Ekim 2022 Çarşamba, 17:20

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Kurak Günler" filmi gösterildi. Film gösteriminin ardından oyuncular Selahattin Paşalı, Selin Yeninci ve filmin senarist yönetmeni Emin Alper sinemaseverlerle bir araya geldi.

Oyuncu Paşalı, değerli oyuncu ve yönetmenlerle bir arada olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Filmde evin basılma sahnesinde gerçekten çok gerildim, çekimlerde Selin'in bakışları bile beni korkuttu" dedi.

Yönetmen Emin Alper de senaryo ve çekimlerde Madımak olayından etkilendiğini ifade etti. Madımak olayında üniversitede olduğunu anlatan Alper, şöyle konuştu:

"Madımak, bilincimde çok büyük yaralar bıraktı. Mutlaka Madımak olayı bizi etkiledi bu filmi çekerken. Ben kasabada büyüdüm, babam avukattı, hakim ve savcılar arasında büyüdüm. Özel bir durum olmadığı sürece savcıya koruma kararı verilmez. Savcılar kolay silah alabiliyorlar ama karakterimiz silahla mesafeli bir tip, bu nedenle karakterimiz eline silah alabilecek biri değil."

Film çekiminde birçok şeyin kendilerini zorladığını belirten Alper, finansal sıkıntı ve coğrafyanın zorlu olmasının bunların başında geldiğini dile getirdi.

Filmi, Kayseri'nin bir kasabasında çektiklerini anlatan Alper, "Süre az olunca bazı sahneleri nasıl çektiğimi bilmiyorum, oyuncularımızla uzun süre prova yaptık. Hepsi çok güzel işler çıkardı. Savcının kendini keşfetmeye ihtiyacı vardı, hikaye bunun üzerine kuruldu ve çekildi" diye konuştu.

Alper, bütün filmlerinde küçük de olsa rol aldığını ve rol almayı çok sevdiğini dile getirdi.

Oyuncu Yeninci ise böyle bir projenin içinde yer almaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Role daha iyi uyum sağlamak için bir günü, bir hakime hanımla adliyede geçirdim" ifadesini kullandı.

KURAK GÜNLER FİLMİ KONUSU

Genç bir savcı olan Emre, tayin olduğu kasabada saygıyla karşılansa da belediye başkanlığı seçimleri yaklaştıkça kasabadaki gerginlik artar. Siyasi çekişmelere taraf olmak istemeyen Emre, bir kısır döngüye sıkışıp kalır.