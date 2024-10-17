5.9'luk depremin panik anları kameraya yansıdı

Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'da deprem anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

5.9'luk depremin panik anları kameraya yansıdı
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DHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 17:27

Malatya'nın Kale ilçesinde dün 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Elazığ, Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerdende hissedildi.

Bir marketin güvenlik kamerasında, rafların sallandığı, hastanede ise vatandaşların panik içinde kaçıştıkları görüldü.

Başka bir kamera görüntüsünde ise yoldan geçenlerin 5 katlı bir binanın çatısından düşen tuğla parçalarından kaçtığı yer aldı.


Etiketler: #Malatya #deprem #Elazığ

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