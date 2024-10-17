Peş peşe korkutan iki deprem... Valilik duyurdu: Sivas'ta okullar tatil edildi!
Sivas’ta 10 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklükteki iki depremde yıkım ve yaralanma olmazken kerpiç evlerde ufak çaplı çatlaklar oluştu. Valilikten yapılan açıklamada okulların yarım gün tatil edildiği bildirildi.
Sivas’ta saat 11.29’da meydana gelen 4.7 ve 10 dakika sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremlerde ilk belirlemelere göre yıkım yaşanmadı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada, her iki depremle ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir ihbar bulunmadığını belirtti. Hacıali ve Ağılkaya köylerinde bulunan kerpiç evlerde ufak çaplı çatlaklar oluştuğu öğrenildi.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Şimşek yaptığı açıklamada, “Sivas merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köyleri merkezli 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen iki depremden etkilenen tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl genelinde gerekli taramalar devam emektedir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ve ihbar bildirilmemiştir” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Sivas Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada okulların yarım gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.
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