Sivas'taki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama: 'Büyük deprem üretebilir'
Sivas'ta bugün 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den değerlendirme geldi.
Malatya'da dün 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından bugün de Sivas 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde depremlerle sallandı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Sivas depremlerine ilişkin olarak, "Erzincan-Mersin’ e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir" yorumunu yaptı.
"BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR"
Görür, "Sivas’ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4,7 diğeri 4,2. Depremler Merkezi Anadolu Fay Zonu içinde (CAFZ). Zon oligosenden beri aktif. Sol yönlü, doğrultu atımlı. Erzincan-Mersin’ e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir" ifadesini kullandı.
Sıvas’ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4,7 dlgerl 4,2. Depremler Merkezl Andolu Fay Zonu icinde (CAFZ). Zon oligosenden beri aktif. Sol yonlu, dogrultu atimli. Erzlncan-Mersin’ e kadar uzanıyor ve kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir pic.twitter.com/UiD0qpbc9R— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 17, 2024
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