5G ihalesi yapılıyor: İktidar umutlu, muhalefet temkinli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk testleri gerçekleştirdiklerini, sorun olmadığını, 5G teknolojisinin 1 yıl içinde tüm ülkeyi kapsayacağını söyledi. 5G’de yüzde 60 yerlilik oranı öngördüklerini belirten Uraloğlu, şu andaki rakamın yüzde 52 olduğunu belirtti. Uraloğlu, 10 kat hız olacağını da savundu.

‘ALLAYIP PULLUYORLAR’

CHP’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, iktidar sözcülerinin 5G ihalesini “allayıp pullayıp, süslü cümlelerle” anlattığını belirterek, şunları söyledi:

“5G’nin Türkiye ekonomisine 100 milyar dolar katkı ve 1.5 milyon istihdam sağlayacağından söz ediyorlar. Peki o zaman, bugüne kadar 5G’ye geçiş konusunda ayak sürüyenlere sormak gerekir: ‘Neden 5 yıl geciktirdiniz o zaman?’ 100 milyar dolar gelir olacak ise kaybedilen bu yılların sorumlusu kimdir? Ülkemiz 5 yılda 100 milyar dolar mı kaybetmiştir? Bu soruların yanıtlarını versinler. Veremezler. İktidarın mobil internetin, ülke ekonomisi için stratejik değerini kavrayan bir yaklaşımı hiç olmadı. Oysa her alanda rekabet avantajımızı kaybetmemizin, ekonomik sorunların en önemli sebeplerinden biri işte bu internet yatırımlarının gecikmesidir.”

5-10 YIL GERİDE

Karasu, Türkiye’nin bugün internet altyapısı olarak dünyada 3.ligde olduğunu söyledi. “1. ligde internet teknolojilerini geliştiren ülkeler, 2. ligde bu teknolojileri geliştiremese dahi en kısa sürede vatandaşın ve ekonominin hizmetine sunan ülkeler vardır” diyen Karasu, Türkiye’nin ise mobil internet konusunda dünyayı 5-10 yıl geriden takip ettiğini söyledi.

Karasu, “Bu başıboşluk ülkenin her alandaki kazanımlarını erozyona uğratmaktadır. Gecikmeli de olsa 5G’nin ülkeye gelmesi sevindiricidir. Biz CHP olarak 5G kurulum sürecinin takipçisi olacağız. Öncelikle, 5G’nin, 5G’ye özgü baz istasyonları üzerine kurulması gerektiğini, aksi halde 5G’den beklenen faydanın sağlanamayacağını belirtmek isterim. İktidar bu konunun denetimlerini nasıl yapacak, bu konuyu nasıl takip edecek, nasıl denetleyecek? Kamuoyuna mutlaka açık ve şeffaf şekilde açıklamak zorundadır” dedi.

HUKUKİ AÇIDAN SORUNLU

Karasu, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3.5 GHz bandının küçük dilimlere bölünmesinin, teknik kapasiteyi ve kaliteyi düşürdüğüne dikkat çekti. Yapay zekâ uygulamaları, otonom araçlar gibi kritik uygulamaların, “düşük gecikme ve yüksek hız” gerektirdiğine işaret eden Karasu, “Parçalı tahsis bu hizmetlerin kalitesizleşmesine sebep olacaktır. Doğru yöntem, frekansların parçalanmadan, operatörlerin ortak altyapı modeli ile birlikte kullanımıdır. Bu yaklaşım yatırım ve işletme maliyetlerini azaltır, enerji verimliliği sağlar, afet durumlarında kesintisiz haberleşme imkânı sunar, teknolojik gelişmeleri hızlandırır. Altyapıların doğrudan üç özel şirkete verilmesi hukuki açıdan da sorunludur” dedi.

KÖYLERDE HÂLÂ ÇEKMİYOR

Karasu, Türkiye’de yurttaşların internete çok yüksek faturalar ödemesine karşın, internet hızı ve kalitesinin dünya sıralamasında en alt sıralarda yer aldığını kaydetti. Her depremde çöken internet ve mobil hatların durumunun ortada olduğunu dile getiren Karasu, “Bu durum internet altyapısındaki eksiklikleri ve yavaş ilerleyen çalışmaları ortaya koyuyor. Kent merkezlerinde, köylerde hâlâ internet, telefonlar çekmeyebiliyor. Hatırlayın, Ulaştırma Bakanı tek suçlu olarak Türk Telekom’u işaret etmişti. Yani kendileri ak kaşık ama kendileri dışında herkes suçlu” diye konuştu.