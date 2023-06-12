5'inci kattan düşen CHP'li eski kadın kolları başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal kurtarılamadı
Rize'de, oturduğu apartmanın 5'inci katında, iddiaya göre cam silerken dengesini kaybedip düşen, CHP'nin eski İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal (52), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi'nde, önceki gün; CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı, 2 çocuk annesi Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, oturduğu binanın 5'inci katında, iddiaya göre camları temizlerken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralanan Ardal, ihbarla adrese çağrılan ambulansla, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ardal, doktorların çabalarına rağmen, bugün, yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturmada, şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi.
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