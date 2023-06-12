CHP'li eski başkan Nurdan Tavukçuoğlu Ardal 5. kattan düştü

Rize CHP Kadın Kolları'nın eski başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal (52), oturduğu apartmanın 5’inci katındaki dairesinde iddiaya göre cam silerken, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Ardal, hastanede tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:12
CHP'li eski başkan Nurdan Tavukçuoğlu Ardal 5. kattan düştü
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Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi’nde, önceki gün saat 16.30 sıralarında; 2 çocuk annesi Nurdal Tavukçuoğlu Ardal, iddiaya göre camları temizlerken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralanan Ardal, ihbarla çağrılan ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı olan Ardal’ın 14 Mayıs'ta 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde partisinden milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 


Nurdan Tavukçuoğlu Ardal CHP Cumhuriyet Halk Partisi

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