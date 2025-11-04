Ekim ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Peki, 6 aylık, 1, 2, 3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar oldu? Pasaport harcı kaç TL?

2026 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

6 aya kadar: 2.960 TL (2.359 TL)

1 yıl: 4.326 TL (3.448 TL)

2 yıl: 7.066 TL (5.631 TL)

3 yıl: 10.039 TL (8.000 TL)

3 yıldan fazla: 14.148 TL (11.274 TL)

YENİDEN DEĞERLEME ORANI

2026 yılında harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Buna göre yeni yıldan itibaren harç ve cezalarda uygulanacak olan oran yüzde 25,49 oldu.