6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bu tarihte okulların, kamu kurum ve kuruluşlarının ve iş yerlerinin açık olup olmadığı merak konusu... Peki, 6 Ekim Pazartesi (yarın) İstanbul’da okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi?

6 EK İM OKULLAR TAT İ L M İ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla okullar ve iş yerleri yarın tatil olmayacak.

6 EKİM KAMU KURUMLARI VE KURULUŞLARI TATİL Mİ, YARIM G ÜN MÜ?

6 Ekim tarihinde kamu kurumları, bankalar, hastaneler ve diğer resmi daireler normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Kargo şirketleri ve PTT hizmet verecek, eczaneler normal çalışma saatlerinde çalışacak. İstanbul Valiliği'nin açıklamalarına göre, yalnızca kutlama törenlerine katılacak resmi görevliler için kısmi izinler söz konusu olabilir, ancak genel olarak iş yerleri açık kalacak.