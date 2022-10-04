6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim’de İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş gününü bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağını açıkladı. Açıklamaya göre; o gün toplu taşıma da ücretsiz olacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü etkinlikleri 6 Ekim saat 12.00'de Gülhane Parkı'nda çocuk atölyeleriyle başlayacak.
Sihirbaz gösterilerinden çocuk masallarına, konserlerden zeybek gösterilerine kadar her yaştan yurttaşların katılacağı etkinlikler yapılacak. Gülhane Parkı'ndaki yürüyüş yolunda; Zafer Yolu sergisi ile dönemi yansıtan canlı heykeller ve alan süslemeleri olacak. İstanbul Kitapçısı'nın özel indirimlerinin olduğu bir alan da yer alacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 19.30’da Gülhane Parkı’na gelen vatandaşlara hitap edecek. Kutlamalar Pinhani konseri ile devam edecek.
12.00: Alan Etkinlikleri başlangıcı & Çocuk atölyeleri
14.00: Sihirbaz gösterisi
14.15: Niloya
15.00: Mehmet Erbil 'Evvel Zaman İçinde'
15.45: Cambaz gösterisi
16.15: Sihirbaz gösterisi
16.30: Mehmet Erbil 'Meddah Gösterisi'
17.15: Niloya
18.00: Dede Korkut’ tan masallar
18.20: Müzikli masal anlatımı “Oyunbaz Masallar”
18.45: İstanbul'dan ve Rumeli'den türküler
19.15: Zeybek performansı (Serdar Megalüfer)
19.30: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konuşması
20.10: Pinhani konseri
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